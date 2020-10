Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a anuntat miercuri ca Statele Unite vor deschide pentru prima data o ambasada in Maldive, unde s-a aflat in cadrul unui turneu de cinci zile in Asia in incercarea de a contrabalansa ascensiunea Chinei in regiune, informeaza Reuters. "Deschiderea acestei facilitati…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a anuntat miercuri ca Statele Unite vor deschide pentru prima data o ambasada in Maldive, unde s-a aflat in cadrul unui turneu de cinci zile in Asia in incercarea de a contrabalansa ascensiunea Chinei in regiune, informeaza Reuters, citata de AGERPRES."Deschiderea…

- Sefa executivului din Hong Kong, Carrie Lam, va merge saptamana viitoare la Beijing, pentru trei zile de discutii despre planurile de relansare a economiei fostei colonii britanice, transmite Reuters, citata de AGERPRES.Metropola economica, unul din punctele importante in reteaua financiara…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat joi ca a intervenit personal pentru a se asigura ca criticul sau Alexei Navalnii va primi tratament medical in Germania, dupa ce aliatii politicianului din opozitie au afirmat ca acesta a fost otravit, transmite Reuters.Citește și: SUA au luat decizia…

- Taiwanul nu doreste sa se implice intr-o cursa a inarmarilor cu China, dar are nevoie de o capacitate de lupta credibila, a declarat joi ministrul apararii Yen De-fa, dupa ce Statele Unite au aprobat o potentiala vanzare de arme de 1,8 miliarde de dolari catre insula, transmite joi Reuters. Beijingul…

- Statele Unite au revocat vizele a peste 2.000 de cetateni chinezi, pina pe 8 septembrie, a declarat un purtator de cuvan al Departamentului de Stat, in cadrul masurilor administratiei Trump de a bloca intrarea in tara a studentilor si a cercetatorilor din China care ar avea legaturi cu armata chineza,…

- Reformele propuse ar putea fi discutate la OMS la jumatatea lunii septembrie, au declarat pentru Reuters trei oficiali familiarizati cu discutiile, intr-un ritm rapid care ar confirma ingrijorarile tot mai mari ale celor doua puteri europene cu privire la organizatie, pe care o considera ca fiind supusa…

- Gigantul Oracle a intrat in cursa pentru preluarea operatiunilor din SUA ale retelei TikTok Gigantul IT Oracle a demarat discutii preliminare cu ByteDance, proprietarul chinez al retelei de socializare TikTok, si se gandeste serios la posibilitatea de a prelua operatiunile aplicatiei din SUA, Canada,…