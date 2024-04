Cifre incredibile pentru Rașoga și Ion Echipa de baschet U16 a CSM Petrolul Ploiesti mai are un pas pentru a incheia Faza Grupei Nationale cu victorii pe linia dupa ce a castigat, in doua zile, meciurile sustinute la CSU Andu Sibiu si LPS Targu Mures. Primul a contat pentru etapa a 13-a a acestei faze, iar cel de-al doilea era restant din runda a 11-a. Baietii pregatiti de Ionut Ivan si Marian Angelian s-au impus, mai intai, la Sibiu, cu 76-51 (22-11, 13-16, 19-12, 22-12), pentru ca apoi, la Targu Mures, sa castige ceva mai greu, cu 62-60 (14-13, 21-19, 13-17, 14-11). In ambele intalniri, liderii echipei au fost David Rasoga si Octavian… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol: ziarulprahova.ro

