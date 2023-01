Ciclonul polar părăsește România, dar se instalează GERUL: temperaturi de -15 grade "Acest acest ciclon polar e posibil sa mai aduca aceste caderi masive de zapada, cum am vazut in acest weekend. Daca nu in saptamana asta, atunci intr-una dintre saptamanile urmatoare. Urmarim cu atenție ce se intampla in weekend-ul viitor.Daca vorbim de marți, miercuri și joi, de creșterea valorilor de temperaturi, in special in partea de sud a țarii, unde este posibil, mai ales in sudul extrem, sa inregistram temperaturi intre 8 pana la 10 grade Celsius, valori peste ceea ce ar fi normal pentru aceasta perioada.Așa cum arata informațiile la acest moment, este posibil ca sambata, duminica și… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

