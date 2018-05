Cel putin 16 persoane au murit in Somalia si alte zeci de mii au fost afectate de trecerea unui ciclon care a lovit in acest sfarsit de saptamana partea de nord a acestei tari precum si republica vecina Djibouti, potrivit Biroului Natiunilor Unite pentru Coordonarea Problemelor Umanitare, citat luni de EFE.



Ciclonul tropical 'Sagar', format in golful Aden, care desparte Yemenul de Somalia, a lovit Cornul Africii si Djibouti sambata trecuta, provocand vanturi puternice si inundatii in zonele de coasta somaleze si in centrul tarii.



La Djibouti, intre 20.000 si 30.000 de persoane…