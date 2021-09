Rutierul ceh Daniel Babor (Tufo-Pardus Prostejov) a castigat, la sprint, etapa a patra a Turului ciclist al Romaniei, desfasurata sambata de la Brasov la Bucuresti, pe 159,3 km, in timp ce polonezul Jakub Kaczmarek (Mazowsze Serce Polski) se mentine in fruntea clasamentului general. Babor a fost cronometrat cu timpul de 3 h 19 min 19 sec, fiind urmat de doi ciclisti de la D'Amico UM Tools, italienii Daniel Smarzaro si Lorenzo Quartucci. Romanul Eduard-Michael Grosu (29 de ani) s-a aflat in evadare si a reusit sa isi pastreze energie si pentru finis, unde a ajuns al cincilea. In ierarhia generala,…