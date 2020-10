Stiri pe aceeasi tema

- Ciclistul britanic Tao Geoghegan (INEOS Grenadiers) a castigat sambata, la sprint, etapa a 20-a a Turului Italiei, penultima, desfasurata pe distanta de 190 km, intre localitatile Alba si Sestriere, etapa la finele careia australianul Jai Hindley (Sunweb) a preluat sefia clasamentului general.…

- Ciclistul danez Soren Kragh Andersen (Sunweb) s-a impus sambata in etapa a 14-a a Turului Frantei, ce a avut loc pe distanta de 194 km intre Clermon-Ferrand si Lyon, slovenul Primoz Roglic (Jumbo-Visma) ramanand lider la general, transmite AFP. Soren Kragh Andersen a atacat decisiv cu cativa kilometri…

- Ciclistul columbian Daniel Martinez (Education First) a castigat vineri, in solitar, etapa a 13-a a Turului Frantei, desfasurata pe distanta de 191,5 km, intre localitatile Chatel Guyon si Pas de Peyrol, in timp ce slovenul Primoz Roglic (Jumbo Visma) si-a consolidat pozitia de lider la general. Martinez…

- Ciclistul australian Caleb Ewan (Lotto Soudal) a terminat invingator miercuri in etapa a 11-a a Turului Frantei, ce a avut loc pe distanta de 167,5 km intre Chatellaillon-Plage si Poitiers, iar slovenul Primoz Roglic (Jumbo-Visma) se mentine lider la general, transmite AFP. Clasat pe locul…

- Ciclistul sloven Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) a castigat duminica etapa a 9-a a Turului Frantei, desfasurata pe distanta de 153 km, intre localitatile Pau si Laruns, in timp ce noul lider la general este conationalul sau, Primoz Roglic (Jumbo Visma) care l-a detronat pe britanicul Adam Yates…

- Ciclistul belgian Wout Van Aert (Jumbo-Visma) a castigat miercuri etapa a 5-a a Turului Frantei, disputata pe distanta de 183 km intre Gap si Privas, in timp ce francezul Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) a ramas lider la general, informeaza AFP. Van Aert, invingator la Albi in…

- Rutierul croat Primoz Roglici a castigat, marti, la sprint, etapa a IV-a a Turului Frantei, prima care ajunge in munti, desfasurata intre Sisteron si Orcieres-Merlette (160,5 km), informeaza lefigaro.fr, potrivit news.ro.Aceasta este a treia victorie de etapa in Marea Bucla pentru ciclistul…

- Ciclistul columbian Daniel Martinez (Education First), in varsta de 24 ani, a castigat cea de-a 72-a editie a cursei Criterium du Dauphine, care s-a incheiat duminica la Megeve, in estul Frantei. Aflat pe pozitia a cincea a clasamentului general inaintea ultimei etape, columbianul a reusit sa-l devanseze…