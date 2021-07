Stiri pe aceeasi tema

- "Economia zonei euro si-a revenit in al doilea trimestru al acestui an si, pe masura ce restrictiile sunt ridicate, este pe cale sa inregistreze o crestere puternica in trimestrul al treilea. Insa pandemia continua sa arunce o umbra, cu atat mai mult cu cat varianta Delta constituie o sursa crescuta…

- Expertii americani trag un semnal in privinta tulpinii Delta, reamintind importanta vaccinarii in conditiile in care Delta este mai contagioasa decat celelalte variante ale coronavirusului SARS-CoV-2 si afecteaza in special tinerii.

- Economia mondiala se redreseaza in urma pandemiei de coronavirus (COVID-19) intr-un ritm nesustinut, din cauza accesului inegal la vaccinuri, varianta Delta amenintand acele tari care se confrunta cu un deficit de produse medicale esentiale, a declarat miercuri economistul-sef al Fondului Monetar…

- Israelul a anuntat miercuri ca amana redeschiderea teritoriului sau pentru turisti si pregateste de noi masuri pentru a opri raspandirea pandemiei de coronavirus, cazurile crescand in tara, in pofida unei masive campanii de vaccinare, relateaza AFP. „Din cauza ingrijorarilor legate de posibila raspandire…

- Institutul german de cercetare economica Ifo a avertizat ca varianta delta a coronavirusului ar putea avea un impact grav asupra economiei, intrucat numarul de cazuri ar putea creste din nou, transmite DPA. ''Varianta delta este o amenintare serioasa pentru economia germana'', a declarat seful…

- Varianta indiana a virusului SARS-CoV-2 (Delta) are toate caracteristicile pentru a deveni dominanta si in Romania la sfarsitul verii si de a aduce un nou val epidemic, al patrulea, in conditiile in care romanii – in special cei de la sate – au un interes scazut in ceea ce priveste campania de vaccinare.

- Varianta indiana a coronavirusului (varianta Delta) este cu circa 60% mai transmisibila decat varianta britanica (varianta Alpha) ce a fost anterior dominanta in Marea Britanie, a declarat miercuri un cunoscut epidemiolog din aceasta tara, Neil Ferguson, avertizand totodata ca, in pofida vaccinarii…

- ​Una din veștile bune este ca foarte probabil la mijlocul anului economia va fi recuperat cea mai mare parte din pierderea de PIB din primavara trecuta. O alta veste buna este extinderea automatizarii și digitalizarii, precum și ”eventuala relocare definitiva în țara a unor lucratori români…