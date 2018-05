Stiri pe aceeasi tema

- Nationala de rugby a Romaniei a fost descalificata la Cupa Mondiala din 2019 din Japonia, pentru ca a folosit un jucator neeligibil, Sione Fakaosilea originar din Tonga, in opt partide din preliminarii. Pentru fiecare meci in care a jucat, prima reprezentativa a primit o penalizare de cinci puncte,…

- Federatia Romana de Rugby va contesta decizia de depunctare a echipei nationale de rugby a Romaniei emisa de Comisia de Solutionare a Disputelor, care afecteaza clasamentul turneului de calificare pentru Cupa Mondiala din Japonia."World Rugby a dat publicitatii astazi deciziile Comisiei de…

- Nationala de rugby a Romaniei va disputa, in luna iunie, doua partide-test, ambele in deplasare, contra Fiji si Tonga. Conform FRR, pe 9 iunie, Romania va intalni, pe ANZ Stadium, la Suva, nationala Fiji, partida urmand sa fie condusa la centru de catre neozeelandezul Mike Fraser. In varsta…

- Federatia spaniola de rugby (FER) a solicitat oficial, marti, rejucare meciului impotriva Belgiei, condus de un arbitru roman si pierdut de iberici duminica la Bruxelles (10-18), esec de care a profitat Romania, care s-a calificat la Cupa Mondiala 2019, informeaza AFP. "FER spera ca World Rugby (organismul…