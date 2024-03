Stiri pe aceeasi tema

- Primarul capitalei, Ion Ceban, și șefii de subdiviziuni structurale au depus flori la Monumentul domnitorului Ștefan cel Mare și Sfant, in semn de comemorare a celor cazuți in urma conflictului armat din anul 1992, pentru apararea integritații și independenței Republicii Moldova.

- Primarul Chișinaului, Ion Ceban, a anunțat pe Telegram un proces impotriva guvernului și Ministerului Finanțelor din Republica Moldova, care trebuie sa despagubeasca administrația orașului pentru costuri suplimentare care depașesc 28 de milioane de dolari."Un proces impotriva guvernului și a ministerului…

- Primarul Chișinaului, Ion Ceban, l-a acuzat pe președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, și Partidul Acțiune și Solidaritate al acesteia, aflat la guvernare, de atacuri la adresa autoritaților orașului in legatura cu viitoarele alegeri prezidențiale din acest an, relateaza stiripesurse.md"Din…

- Primarul Chișinaului a hotarat ca va concedia o parte dintre asistenții personali, dar și ca va injumatați salariile altor angajați. Acuzația e lansata de consilierii municipali PAS, care alaturi de mai multe persoane care ingrijesc persoanele cu dizabilitați, au protestat marți in fața primariei.

- Indiferent de cum intervin autoritațile din Republica Moldova in situațiile de criza, criticile niciodata nu lipsesc. Și de data aceasta criticii s-au activat și s-au dat cu pareri despre cat de „bine” au intervenit autoritațile de la Chișinau in procesul de deszapezire a orașului.Astfel, dupa doua…

- In data de 16 decembrie, fostul președinte al Comisie Electorale Centrale din Republica Moldova, Iurie Ciocan, a fost reales in funcția de Presedinte al PSD, filiala Republica Moldova. In cadrul evenimentului, a fost constituit și Biroul Politic al formațiunii, care numara 12 membri. La conferința…

- Real Madrid și Barcelona vor fi recompensate fiecare cu un miliard de euro in cazul in care Curtea Europeana de Justiție va da joi aviz favorabil Super Ligii Europei, competiția de 15 miliarde creata ca o mare rivala a Ligii Campionilor, „regina” UEFA! Joi, 21 decembrie, la ora 10:30 dimineața, se așteapta…

- Tribunalul Alba suspenda activitatea de judecata. Magistrații nu vor participa la birourile electorale pentru alegerile din 2024 Magistrații de la Tribunalul Alba suspenda activitatea de judecata, din 14 decembrie, pe perioada nedeterminata. Sunt amanate cauzele aflate pe rolul instanței, cu excepția…