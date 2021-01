CARANSEBEȘ – Aleșii locali au aprobat propunerea primarului Felix Borcean ca actualul director medical al Spitalului Municipal de Urgența Caransebeș și coordonator al campaniei de vaccinare anti-Covid, Singh Bhupinder, sa primeasca acest titlu onorific! In acest mod, i se recunosc reputatului chirurg de origine indiana realizarile in plan medical, dar și faptul ca a ales sa profeseze in Caransebeș, deși putea sa o faca in orașe mult mai importante, sau chiar in strainatate. De ce doctorul Singh? Intrebare la care a raspuns chiar primarul Felix Borcean: „Pentru ca doctorul Singh, pe langa faptul…