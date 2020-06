Chirurgia estetică în perioada pandemiei de COVID-19: ce s-a schimbat Chirurgia estetica este o chirurgie electiva care a fost nevoita sa-și restranga și chiar sa-și opreasca activitatea in perioada speciala a pandemiei de COVID 19 . Acest lucru s-a datorat faptului ca tot interesul și atenția au fost indreptate spre lupta cu necunoscutele bolii, cu imprevizibilitatea desfașurarii evenimentelor, cu toții fiind de acord ca cel mai important lucru era și este sa ne protejam atat noi, cat și pe cei cu care veneam in contact. Astfel, odata cu instalarea starii de urgența, s-a intrerupt complet activitatea chirurgicala estetica. Pe masura ce situația a evoluat lent favorabil… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Profesorul Alexandrul Rafila nu exclude posibilitatea de a fi recomandata purtarea mastii de protectie si la vara, dar crede ca mai important ar fi sa nu ne mai inghesuim, sa pastram distantarea sociala si sa incercam sa generalizam „exercitiul" pe care il desfasuram in aceasta perioada.

