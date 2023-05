Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Consiliului Concurenței Bogdan Chirițoiu a ajuns azi in Senat pentru a da explicații despre insolvența Euroins. Senatorii din Comisia economica i-au reproșat ca nu a intervenit cand a constatat neregulile de pe piața RCA, iar unii dintre ei i-au cerut chiar demisia.

- ”E un soc puternic in piata. Sunt milioane de clienti ai Euroins care in perioada urmatoare trebuie sa schimbe polita, trebuie sa mearga la alta companie. Evident ca aceasta schimbare poiate sa creeze perturbari in piata. Si atunci, intr-o astfel de situatie mi se pare justificat ca pentru o perioada…

- Presedintele Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu a declarat luni, dupa audierea in comisia economica din Senat, ca sunt milioane de clienti ai Euroins care in perioada urmatoare trebuie sa schimbe polita si trebuie sa mearga la alta companie si evident ca aceasta schimbare poate sa creeze perturbari…

- Consiliul Concurentei avizeaza proiectul de Hotarare de Guvern privind plafonarea preturilor, singura recomandare fiind sa existe o limitare si la costul reparatiilor, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, presedintele Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu."O sa dam avizul in aceasta dupa-amiaza…

- Ministerul Finantelor a publicat proiectul de hotarare privind plafonarea si inghetarea preturilor politelor RCA pentru o perioada de sase luni. Este solutia temporara idenitificata de AFS, dupa ce a decis retragerea autorizatiei companiei Euroins, care detinea o treime din piata asigurarilor obligatorii…

- Consiliul Concurentei avizeaza proiectul de Hotarare de Guvern privind plafonarea preturilor, singura recomandare fiind sa existe o limitare si la costul reparatiilor, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, presedintele Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu."O sa dam avizul in aceasta dupa-amiaza…

- Intrarea in insolventa a companiei Euroins, care afecteaza milioane de soferi, provoaca statul sa revina la o idee mai veche – sa intre pe piata asigurarilor auto prin CEC Bank, la care este actionar majoritar. In prezent, statul este activ pe piața asigurarilor printr-o alta companie, dar fara sa acopere…

- Guvernul ar putea lua in calcul plafonarea prețurilor la asigurarile RCA , daca va fi nevoie, a declarat premierul Nicolae Ciuca . El a precizat ca plafonarea se poate face doar pentru o perioada determinata de timp, pentru „cateva luni”. Premierul Nicolae Ciuca a precizat ca se așteapta un raport al…