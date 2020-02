Anul electoral 2020 aduce Iasului un buget record pentru ultimii ani: 1,4 miliarde lei. Acesta este bugetul general consolidat al municipiului, care cuprinde atat bugetul local (cel al Primariei - 1,1 miliarde lei), cat si cheltuielile pe care le vor face institutiile din subordinea municipalitatii. Primarul Mihai Chirica a catalogat bugetul din acest an drept unul „ambitios si curajos", in conditiile in care aproape 450 milioane lei reprezinta suma aferenta p (...)