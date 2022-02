Chioșcul din zona telecabinei Capra Neagră, demolat Un comerciant din Poiana Brașov și-a demolat chioșcul, amplasat in zona telecabinei Capra Neagra, fara aprobarile necesare, dupa ce a fost sancționat de 4 ori. Primaria Brașov, impreuna cu Poliția Locala, a demarat o acțiune ampla de verificare a modului in care se desfașoara activitațile comerciale in Poiana Brașov și in zona domeniului schiabil, vizat fiind comerțul care se desfașoara in construcțiile provizorii (chioșcuri) amplasate pe domeniul public sau pe cel privat. Prima societate vizata de acest control a fost cea care vindea vin fiert și ceai in zona stației superioara a telecabinei… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

