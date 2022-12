Stiri pe aceeasi tema

- Poliția din Toronto, Canada, a anunțat, marți, ca opt adolescente, cu varste intre 13 și 16 ani, au fost puse acuzate de crima. Victima este un om al strazii. Fetele ar fi agresat mortal un om al strazii, in varsta de 59 de ani, la Toronto, a anuntat marti politia orasului. Barbatul a fost injunghiat…

- Guvernul chinez și-a schimbat drastic politica anti-Covid dupa protestele din ultima perioada, iar strategia „zero Covid” pare ca devine istorie cu rapiditate. Autoritațile de la Beijing au anunțat ca oricine poate merge la munca „in mod normal”, chiar și cei care au simptome de Covid.

- Raspandirea imbolnavirilor de COVID-19 este in prezent „imposibil” de urmarit, au transmis autoritațile sanitare din China, anunțand ca au incetat sa mai contabilizeze infectarile asimptomatice.

- Fostul lider chinez Hu Jintao a fost vazut luni la funeraliile lui Jiang Zemin, aceasta fiind prima sa aparitie publica de la Congresul Partidului Comunist Chinez din octombrie, cand ar fi fost scos fortat din sala, sub privirile lui Xi Jinping, relateaza AFP. Imaginile difuzate de televiziunea de stat…

- Secretarul de stat american Antony Blinken a declarat miercuri, la Bucuresti, ca reprimarea de catre China a protestelor impotriva restrictiilor sanitare anti-COVID este un semn de slabiciune din partea liderilor comunisti, transmite AFP. Oamenii din toate tarile au dreptul sa isi exprime frustrarea…

- Protestele din China fața de masurile anti-COVID, care s-au transformat la sfarșitul saptamanii trecute in cele mai ample manifestații care contesta regimul de la Beijing, par sa fi pierdut din intensitate, pe masura ce autoritațile incep sa reprime demonstrațiile, relateaza BBC . In mai multe orașe…

- Macron ”cere ca China sa contribuie la (…) transmiterea unor mesaje presedintelui (rus Vladimir) Putin, pentru a se evita escaladarea si a se reveni serios la masa negocierilor”, anunta presedintia franceza. VIDEO: French President Emmanuel Macron calls for Paris and Beijing to unite against the war…