China şi Rusia şi-au coordonat joi poziţiile cu privire la Ucraina, anunță MAE chinez China si Rusia si-au coordonat joi pozitiile cu privire la Ucraina în timpul unei întâlniri între ministrii de Externe ai ambelor tari la Beijing, potrivit unui comunicat al Ministerului chinez de Externe, scriu Reuters și News.ro.



Ucraina spune ca Rusia a pozitionat 115.000 de soldati în apropierea granitelor sale, stârnind temeri legate de de un atac care se profileaza.



Moscova neaga orice astfel de plan, dar îngrijorarea internationala ca Rusia ar putea sa se pregateasca pentru razboi este ridicata.



Rusia a cerut NATO sa interzica…

Sursa articol: hotnews.ro

