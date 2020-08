China scoate Germania din criză. Cererea masivă venită din Asia a stimulat producţia și exporturile celei mai mari economii a UE China scoate Germania din criza. Cererea masiva venita din Asia a stimulat productia și exporturile celei mai mari economii a UE Cererea pentru exporturi, in special din China, i-a ajutat in iunie pe producatorii germani sa-si revina din socul provocat de pandemie, pentru a doua luna consecutiv, desi nivelul productiei inca este sub cel de anul trecut. Producţia industrială în cea mai mare economie europeană a urcat cu 8,9% în iunie, pe fondul creşterii cu 14,9% a exporturilor, cel mai semnificativ avans lunar din ultimii aproape 30 de ani, peste estimările… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

