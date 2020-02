Stiri pe aceeasi tema

- Medicul chinez Li Wenliang, care s-a confruntat cu autoritatile pentru ca a lansat un avertisment precoce cu privire la epidemia provocata de noul coronavirus si care s-a infectat, se afla in stare critica vineri, a anuntat Spitalul Central din Wuhan dezmintind informatiile din presa privind moartea…

- Dr. Li Wenliang, un medic din Wuhan care a avertizat inca din decembrie cu privire la apariția unei noi tulpini de coronavirus și a izbucnirii unei epidemii, dar a fost redus la tacere de autoritați, a murit de coronaviroza.The Guardian, citand media din China, a anunțat azi, 6 februarie, decesul medicului…

- Spitalul, Huoshenshan, sau ''muntele zeului focului'', este proiectat cu 1.000 de paturi dedicate pacientilor cu infectii confirmate pentru a face fata penuriei de paturi din oras in contextul in care virusul se raspandeste. Citeste si: Bilantul deceselor din cauza coronavirus a ajuns la 361!…

- Ministerul Afacerilor Exterene (MAE) a anuntat ca in prezent sunt trei romani in provincia Hubei, China, alți 120 se afla in Hong Kong si 70 sunt in Macao. Sunt și studenți romani cu care ambasada ține legatura, insa numarul lor nu e precizat. Starea lor de sanatate este buna. „Potrivit ultimelor informații…

- Orasul Wuhan din China, centrul unui focar de coronavirus nou, va construi al doilea spital dedicat tratarii pacientilor infectati cu acesta, relateaza sambata Reuters care citeaza People's Daily.Constructia spitalului, care va fi dotat cu 1.300 de paturi, este programata sa dureze o jumatate de luna,…

- Oficialii chinezi au recunoscut ca virusul care afecteaza mai multe orașe din China se poate transmite de la om la om. Este confirmarea de care se temeau cel mai mult experții Organizației Mondiale a Sanatații. Noul virus din China a provocat un al treilea deces si a inceput sa se propage pe teritoriul…

- Numarul persoanelor deja infectate de virusul misterios care a aparut in China este mult mai mare decat arata cifrele oficiale, sustin oamenii de stiinta, citati de BBC. Patruzeci si unu de cazuri ale noului virus au fost confirmate de laborator, însa expertii din Marea Britanie estimeaza…

- China a lansat cel mai rapid tren autonom din lume, care poate atinge viteze de pana la 350 de km/h.Astfel, turistii vor putea parcurge cei peste 170 de km dintre capitala Beijing si Zhangjiakou, unde se va tine competitia, in doar 45 de minute, relateaza The Guardian, citeaza