- Durata de viata operationala a statiei spatiale chineze va fi de peste 15 ani, a declarat miercuri Academia Chinei de Tehnologie Spatiala (CAST), o unitate a principalului contractor spatial din China, la cel de-al 74-lea Congres International de Astronautica de la Baku, Azerbaidjan. Ar fi mai mult…

- Chinezii vor dubla suprafața stației spațiale Tiangong, urmand ca in urmatorii ani sa mai trimita pe orbita trei modele care sa se conecteze la cele existente. Inițial, chinezii spuneau ca stația va funcționa cel puțin zece ani, dar durata de viața a fost ridicata la 15 ani.

- Reactiile la incalzirea globala sunt "insuficiente in timp ce lumea in care traim (...) se prabuseste", a transmis Papa Francisc.Suveranul Pontif susține ca sunt insuficiente negocierile privind schimbarile climatice care se vor desfasura sub egida ONU la Dubai, intr-un nou text publicat miercuri,…

- China intentioneaza sa isi extinda statia spatiala de la trei module la sase module in anii urmatori, oferind astronautilor din alte tari o platforma alternativa pentru misiunile de pe orbita joasa a Pamantului, in conditiile in care Statia Spatiala Internationala (ISS), un proiect coordonat de NASA,…

- Agenția spațiala a Indiei a lansat sambata, 2 septembrie, o racheta pentru a studia Soarele, in cadrul primei sale misiuni de acest fel, relateaza BBC și Reuters. Totul, la cateva zile dupa ce țara a intrat in istorie devenind prima care a aselenizat in apropierea polului sudic al Lunii.Racheta Aditya-L1…

- La noua cursa spațiala iau parte numai SUA și China, a declarat șeful NASA, Bill Nelson, la un briefing despre pregatirile NASA pentru un zbor cu echipaj pe orbita Lunii in cadrul misiunii "Artemis II". El a exclus Rusia din lista, menționand ca ea nu poate debarca cosmonauți pe Luna in viitorul apropiat,…

- Pacienții care primesc tratament pentru scleroza multipla la primele semne de boala pot avea un risc mai scazut de dizabilitate mai tarziu, sugereaza o noua cercetare, potrivit 360medical.ro.Cercetatorii spanioli au examinat impactul tratamentului timpuriu intr-un studiu pe 580 de persoane cu scleroza…