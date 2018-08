China. Cuplu își vinde fetița pentru a salva fratele Potrivit imaginilor publicate de mass-media si retelele de socializare, tatal copiilor, Liang Yujia, a iesit pe strada cu copila in brate si un afis pe care scria ca fetita este oferita celui care plateste mai mult pentru a putea plati tratamentul baiatului, diagnosticat recent cu leucemie acuta. Dupa polemica suscitata, Liang a declarat ca gestul sau a fost de fapt o incercare de a atrage atentia asupra situatiei disperate in care se afla familia si de a strange mai multe fonduri. Dar raspunsul sau nu a convins, iar cele trei platforme de 'crowdfunding' (strangere a donatiilor) au inghetat… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

- Donatiile obtinute de un cuplu de chinezi pentru a salva viata fiului lor bolnav de leucemie au fost inghetate, dupa ce au incercat sa vanda pe strada sora geamana a baiatului pentru a obtine mai multe fonduri, potrivit ziarului South China Morning Post, citat vineri de EFE. Potrivit imaginilor publicate…

