Beijingul a acuzat miercuri un amiral american ca ''a exagerat'' in mod deliberat amenintarea unei invazii a Taiwanului de catre armata chineza, apreciind ca astfel de afirmatii au menirea sa justifice cresterea cheltuielilor militare americane si prezenta SUA in Asia, relateaza AFP.



Comandantul fortelor americane din Asia-Pacific, Philip Davidson, a declarat marti ca China ar putea invada insula pana in 2027.



"Ma tem ca isi accelereaza planul de a lua locul SUA (...) pana in 2050", a declarat Davidson, seful comandamentului militar indo-pacific (Indopacom)…