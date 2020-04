Stiri pe aceeasi tema

- China a trimis o echipa de experți medicali in Coreea de Nord pentru a-l supraveghea pe liderul Kim Jong Un, a carui stare de sanatate se afla sub semnul intrebarii, noteaza Dailymail . Decizia vine la scurt timp dupa ce mai multe rapoarte medicale au starnit controverse cu privire la starea liderului…

- China a cautat sa blocheze un raport al Uniunii Europene in care era sustinut ca Beijingul raspandea informatii false despre epidemia de coronavirus, potrivit mai multor surse citate de Reuters. Raportul a fost facut public, intr-un final, cu unele critici facute Guvernului chinez inlaturate, scrie…

- Ministerul chinez de Externe a respins joi indoielile americane cu privire la fiabilitatea bilanturilor epidemiei noului coronavirus prezentate de Beijing drept comentarii ”indecente”, relateaza Reuters.China a fost intru totul transparenta cu privire la consecintele epidemiei noului coronavirus…

- Coreea de Sud a primit solicitari din 121 de state pentru a ajuta la operatiunile de testare a populatiei la noul coronavirus, a declarat miercuri un oficial din Ministerul de Externe, transmite Reuters. Campania masiva de testare din Coreea de Sud, sprijinita de geolocalizarea contactelor…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a aparut in public duminica, dupa trei saptamani de absenta, vizitand mausoleul din Phenian unde se afla corpurile imbalsamate ale tatalui si bunicului sai, potrivit presei oficiale de la Phenian, citata de DPA. Kim Jong Un a facut vizita la mausoleu in ziua in care…

- Ministerul de Externe din Taiwan a afirmat joi ca Beijingul furnizeaza Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) informatii gresite privind numarul de cazuri de infectie cu coronavirus din insula, dupa ce organizatia a publicat cifre incorecte in legatura cu aceste cazuri, relateaza Reuters. Marti, OMS…