- Liderii țarilor NATO urmeaza sa declare China drept un risc de securitate în cadrul summitului de luni, secretarul general al Alianței, Jens Stoltenberg, declarând la începutul reuniunii ca aceasta țara ”vine tot mai aproape de noi”.”Știm ca China nu împartașește…

- Liderii Alianței Nord-Atlantice reuniți la Bruxelles vor cataloga luni, China, drept un risc de securitate, pentru prima data in istorie și la doar o zi dupa ce summitul G7 a criticat marele stat asiatic, atragand nemulțumirea Beijingului, scrie Reuters. Primul summit NATO cu președintele Joe Biden…

- China a denuntat luni o declaratie comuna a liderilor Grupului celor Sapte (G7) care critica Beijingul in legatura cu o serie de probleme, calificand-o drept o interferenta grava in afacerilor interne ale tarii si cerand grupului sa inceteze sa o defaimeze, relateaza Reuters. Duminica, liderii G7 au…

- Liderii statelor G7 au indemnat China, in finalul summitului de la Cornwall, sa "respecte drepturile omului" ale minoritatii musulmane uigure din regiunea Xinjiang, precum si in Hong Kong, exprimandu-se totodata in favoarea cooperarii cu Beijingul "in interes reciproc", potrivit comunicatului final…

- China a adoptat joi o noua lege de combatere a sancțiunilor externe, care raspunde la presiunea crescânda din partea Statelor Unite și a Uniunii Europene în domeniul comerțului și al drepturilor omului, potrivit AFP.Beijingul a acuzat Statele Unite de „reprimare” a companiilor…

- Presedintele american Joe Biden si presedintele turc Tayyip Erdogan se vor intalni saptamana viitoare pentru a discuta despre Siria, Afganistan si alte probleme regionale, urmand sa abordeze si ”diferentele semnificative” dintre Washington si Ankara, a declarat luni consilierul pentru securitate…

- Președintele SUA, Joe Biden, a promis duminica sa-i spuna omologului sau rus Vladimir Putin la primul summit din 16 iunie ca Statele Unite nu vor lasa Rusia sa „încalce” drepturile omului, potrivit AFP."Ma voi întâlni cu președintele Putin peste doua saptamâni…

- Presedintele Joe Biden a condamnat luni deturnarea "scandaloasa" spre Minsk a unui avion de linie european pentru a aresta un opozant al regimului presedintelui Aleksandr Lukasenko si a cerut eliberarea imediata a acestuia, informeaza AFP. "Statele Unite condamna in modul cel mai ferm deturnarea avionului…