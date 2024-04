Stiri pe aceeasi tema

- Israelul si tarile aliate „au dejucat” atacul iranian impotriva teritoriului sau si au interceptat „99% dintre tirurile” cu rachete si drone, a declarat ieri purtatorul de cuvant al armatei israeliene, informeaza AFP si dpa, citate de Agerpres. „Atacul iranian a fost dejucat (…). Am interceptat 99%…

- Președintele Biden i-a spus premierului israelian Benjamin Netanyahu, in timpul unei convorbiri telefonice de sambata, ca Statele Unite nu vor sprijini niciun contraatac israelian impotriva Iranului, a declarat pentru Axios un oficial de rang inalt de la Casa Alba.

- Consilierul pentru securitate nationala al Casei Albe, Jake Sullivan, si-a amanat planurile de a se deplasa in Arabia Saudita in aceasta saptamana, deoarece se recupereaza dupa ce, in urma unui accident minor, s-a ales cu o coasta fisurata, a anuntat miercuri Casa Alba, relateaza Reuters, informeaza…

- Opozantul rus Aleksei Navalnii, inamicul numarul unu al lui Vladimir Putin, a murit vineri intr-o inchisoare in Arctica, unde iși ispasea pedeapsa de 19 ani de inchisoare primita pentru ”extremism”. Moartea sa a scandalizat intreaga lume, iar reacțiile nu s-au lasat așteptate prea mult timp. Așadar,…

- Președintele Comisiei de Informații al Camerei Reprezentanților, Mike Turner, a pus la dispoziția membrilor Congresului american informații referitoare la o „amenințare grava la adresa securitații naționale”, pentru a fi examinate, informeaza CNN.„Solicit președintelui Biden sa declasifice toate informațiile…

- Republica islamica nu va ezita sa raspunda la orice atac american asupra teritoriului sau, a declarat luni purtatorul de cuvant al diplomatiei iraniene, dupa ce Casa Alba nu a exclus posibilitatea de a lovi direct Iranul, relateaza France Presse.SUA au efectuat vineri o serie de lovituri impotriva…

- Ministrul chinez de externe Wang Yi va vizita de vineri pana luni Thailanda, unde se va intalni cu Jake Sullivan, consilierul american pentru securitate nationala de la Casa Alba, a informat diplomatia chineza, transmite AFP, citat de Agerpres."Asa cum s-a convenit intre China si Statele Unite, Wang…