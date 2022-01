China a înregistrat un excedent comercial record în decembrie și în tot anul 2021 China a înregistrat un excedent comercial record atât în decembrie cât și în tot anul 2021, în condițiile în care exporturile au depașit așteptarile în aceasta perioada a pandemiei, dar unii analiști estimeaza o încetinire a livrarilor externe în lunile urmatoare, transmite Reuters.



Excedentul comercial a ajuns la 676,43 miliarde de dolari în 2021, cel mai ridicat nivel înregistrat vreodata, în creștere de la 523,99 miliarde de dolari în 2020, potrivit datelor biroului de statistica.



China a înregistrat,…

Sursa articol: hotnews.ro

