- Luna decembrie din acest an a fost cea mai calduroasa din 1961 incoace in Romania, cu o diferenta in medie de 3,5 grade Celsius fata de normalul pentru aceasta perioada, a declarat, pentru AGERPRES, Elena Mateescu, directorul general al Administratiei Nationale de Meteorologie, anunța AGERPRES.…

- Metropola Montreal din provincia canadiana Quebec a doborat recordul absolut de temperatura pentru data de 25 decembrie, cu 13,6 grade Celsius, in timp ce mercurul din termometre a depasit valoarea de 16 grade Celsius in sudul regiunii, relateaza AFP.

- Astazi temperaturile nu se vor schimba in comparație cu ziua de ieri. Temperatura aerului pe timp de zi va fi de 0...+5 grade Celsius, iar noaptea va oscila intre - 3..+2 grade. In schimb, dupa ce am avut parte de zile fara precipitații, iata ca astazi pe intreg teritoriul țarii va cadea lapovița, scrie…

- In 2020 a fost inregistrata a doua cea mai calduroasa luna noiembrie de cand se fac masuratori meteorologice, anunța Administratia Nationala Oceanica si Atmosferica (NOAA) din Statele Unite. “Temperatura medie globala combinata deasupra uscatului si deasupra suprafetei oceanice pentru noiembrie 2020…

- CHIȘINAU, 26 oct – Sputnik. Soare, ploi, ceața și temperaturi ridicate. Aceasta este prognoza meteorologilor pentru aceasta saptamana, inclusiv pentru ziua alegerilor. Astazi vom avea parte de cer variabil, ziua pe arii extinse ploi de scurta durata cu descarcari electrice. Noaptea și dimineața…

- Ziarul Unirea Minus 7,4 grade la Miercurea Ciuc, noaptea trecuta, cea mai scazuta temperatura in țara din acest sezon In noaptea de marți spre miercuri, in județul Harghita, s-au inregistrat cele mai scazute temperaturi din acest sezon din tara, minus 7,4 grade Celsius. Chiar și la stațiile de pe varfurile…

- In județul Harghita, noaptea trecuta s-au inregistrat cele mai scazute temperaturi din acest sezon din tara, minus 7,4 grade Celsius. Chiar și la stațiile de pe varfurile Omu și Ceahlau au fost temperaturi mai crescute. Ceața a facut ca frigul sa fie resimțit și mai puternic.

- ANM anunța vreme rece și vant in București, pana marți seara. Temperatura minima va fi de 13...15 grade. Conform prognozei speciale pentru București, in intervalul luni ora 21:00 - marți ora 9:00, cerul va fi variabil, cu innorari spre sfarșitul intervalului, informeaza Mediafax.Vantul va…