Stiri pe aceeasi tema

- Circa 66% dintre romanii intentioneaza sa isi ajusteze cheltuielile, arata un studiu privind comportamentul financiar in contextul pandemiei COVID-19 realizat de BNP Paribas Personal Finance, pe cei 650.000 de clienti ai companiei sub care lucreaza in Romania, Cetelem.

- Lovitura de teatru! PNL a ramas fara candidat la Primaria Calinești dupa ce Tribunalul Argeș a invalidat dosarul fostului primar Nicolae Gavrilescu, care fusese condamnat de ICCJ, in trecut, pentru conflict de interese. Candidatura fostului edil, ex-membru PSD, PD-L și acum PNL, a fost contestata de…

- Analistul de politica externa Iulian Chifu spune ca Donald Trump nu va fi afectat semnificativ de scandalul arestarii fostului sau consilier, Steve Bannon, dar este o lovitura de imagine, chiar daca Bannon nu mai era de multa vreme consilierul lui Trump, transmite Mediafax.Iulian Chifu, analist…

- Asociațiile Neamunit și Literata au omagiat pe Constantin Brancoveanu și … Post-ul Neamunit și Literata, omagiu cu ocazia Zilei Naționale pentru comemorarea martirilor Brancoveni apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Salariații aflați in șomaj tehnic sunt asigurați in sistemul asigurarilor sociale de sanatate, transmite, luni, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS). Circa 90.000 de oameni sunt vizați de aceast

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a anuntat miercuri ca toti cetatenii vor primi o suma forfetara, ce va fi acordata o singura data, pentru atenuarea crizei economice provocate de pandemie, transmite joi dpa. Familiile cu un singur copil ar urma sa primeasca in jur de 510 de euro (580 de dolari),…

- Pentru ca a declarat de mai multe ori pe proprie raspundere ca nu a fost colaborator al Securitații, Traian Basescu are acum o noua plangere penala pe numele sau. Grupul de Investigații Politice a formulat ...

- Circa 85% dintre romani au cumparat doar produse care sa le acopere nevoile de baza, care tin de supravietuire, siguranta si sanatate, de la decretarea starii de urgenta, arata un studiu realizat de Aegon Romania in prima jumatate a lunii aprilie.