- Tal Spiegel reușește sa imbine de minune pasiunea pentru bucatarie dusa la un alt nivel cu moda. Concurentul este cofetar in Paris și și-a creat un nume inclusiv in mediul online, acolo unde iși asorteaza pantofii cu deserturile.

- In ediția 9 de la Chefi la cuțite sezonul 12, din 12 septembrie 2023, Iasmina Petre i-a impresionat cu prezența sa. Tanara din București in varsta de 26 de ani are o pasiune uriașa pentru "cosplay". Ce a dezvaluit.

- Mahieu Eloi a venit cu mare incredere la Chefi la cuțite și crede ca locul lui este in bucatarie. Tanarul a crescut in Franța, acolo unde familia lui are o ferma, iar de trei ani, Romania a devenit a doua lui casa.

- Chefi la cuțite, 11 septembrie 2023. Maria Paraschiv a pașit cu multe incredere in fața juraților, dupa ce și—a scos la inaintare pasiunea despre care are o poveste emoționanta. Concurenta a ajuns in bucatarie dupa ce tatal ei a aparut in viața ei, pe vremea cand aveam 19 ani. Cei doi au dat o șansa…

- Surprize mari la Chefi la Cuțite. Acest sezon este unul de-a dreptul impresionant, in care au loc evenimente neașteptate și vin concurenți de-a dreptul speciali. In ediția din aceasta seara, 10 septembrie, una dintre participante a facut un gest neașteptat. Sorin Bontea a ramas fara cuvinte, nu se aștepta…

- In ediția 7 de la Chefi la cuțite sezonul 12, din 10 septembrie 2023, telespectatorii au fost martorii unui moment unic, cu participarea speciala a lui Harnaam Kaur, tanara in varsta de 32 de ani cunoscuta drept "femeia cu barba". Momentul sau a oferit nu doar un festin culinar, ci și o lecție importanta…

- Remus Iosub a devenit cunoscut dupa ce a participat la iUmor, el fiind caștigatorul sezonului 13. Tanarul a venit impreuna cu logodnica lui, Denisa Dragan, și au facut show in bucatarie. Pe langa glume și momente amuzante, cei doi au gatit lobster tail cu garnitura de cartofi wedges dulci la cuptor.

- Maryoris Hurtodo nu este pentru prima data in bucatarie. Concurenta are 31 de ani și spune ca marea ei pasiune este gatitul și ca asta iși dorește sa faca in continuare. A venit la Chefi la cuțite din Venezuela și nu a putut sa nu se gandeasca la mama ei, ramasa in țara natala.