- Ieri seara, la Chefi la cuțite, Catalin Scarlatescu a inregistrat prima victorie la amuleta din sezonul 12. Competiția continua in aceasta seara cu o noua confruntare, care ii va pune in mare dificultate pe jurați.

- Chefi la cutite, 9 septembrie 2023. In aceasta seara, chefii le-au dat din nou intalnire telespectatorilor in platoul amuletei. A fost o lupta stransa, cu o provocare pe gustul lui Chef Catalin Scarlatescu. Cel care da verdictul in editia de sambata, 9 septembrie 2023, disponibila pe Antena 1 si in…

- In ediția din 9 septembrie, jurații de la Chefi la cuțite au primit o noua provocare. In joc este pusa cea de-a șasea amuleta, care, așa cum era de așteptat, aduce un avantaj considerabil. Cei trei vor gati alaturi de cuțitul de aur al lui Catalin Scarlatescu din sezonul 9.

- Irina Fodor le-a dat o veste neașteptata chefilor despre noul joc de amuleta din ediția 4 a sezonului 12 Chefi la cuțite, de pe 5 septembrie 2023. Jurații au fost uluiți cand au vazut alaturi de cine gatesc.

- Chefi la cuțite, 4 septembrie 2023. Jurații au primit o noua provocare pentru jocul de amuleta din aceasta seara. Dupa ce Irina Fodor a anunțat avantajul pe care il va primi caștigatprul, chefii s-au ambiționat sa cucereasca papilele gustative ale invitatului special. Ei bine, in cursa pentru amuleta…

- Irina Fodor a revenit și in cea de-a doua ediție cu o amuleta puternica! Prezentatoarea TV a anunțat provocarea pe care trebuie sa o treaca jurații pentru a o obține. De asemenea, Roxana Blenche a revenit la Chefi la cuțite in sezonul 12, de aceasta data printre cei trei jurați!

- Irina Fodor a anunțat prima provocare din sezonul 12! Jurații au pornit in prima amuleta din acest sezon! Aceștia vor gati alaturi de un bucatar celebru in Romania, pentru un invitat de onoare! Chiar daca provocarea este grea, iar invitatul greu de mulțumit, jurații sunt determinați de avantajul pe…

- Jurații de la Chefi la cuțite au degustat preparatele de la battle-ul 14. Cum s-au descurcat concurenții. Ce au spus chefii cu privire la mancarea gatita. Proba a fost una complicata, asta pentru ca nu au avut la dispoziție decat 60 de minute!