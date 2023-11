Chef Scărlătescu, rețetă pentru românii care țin post Cunoscut și apreciat bucatar, Catalin Scarlatescu este urmarit adesea și a și devenit sursa de inspirație pentru cei care au nevoie de idei și sfaturi practice. O rețeta de post recomandata de fostul jurat de la Chefi la cuțite sunt pastele cu sos pesto, vegan. Fara carne, branza ori parmezan. Puține ingrediene, ușor de facut și foarte gustoase. Pastele, fara ou, trebuie sa fie scurte, gen penne, fusilli sau rigatoni, iar pentru sos e nevoie de busuioc proaspat, rucola, muguri de pin, ulei de masline extravirgin, 200 ml, sare și piper. Pastele se fierb in apa cu sare, iar busuiocul și rucola … Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

