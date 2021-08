Young Boys Berna, Benfica Lisabona si Malmoe FF s-au calificat, marti, in grupele Ligii Campionilor, dupa disputarea manșei secunde a play-off-ului.Young Boys Berna s-a impus in deplasare, in fața echipei maghiare Ferencvaros cu 3-2, sccor cu care castigase si la Berna. In turul precedent, campioana Elvetiei a trecut de CFR Cluj. Benfica a rezistat la Eindhoven, 0-0 cu PSV. In tur, lusitanii s-au impus cu 2-1 si merg in grupe.Echipa bulgara Ludogoret Razgrad a obtinut o victorie de palmares cu Malmoe FF, 2-1. In tur, suedezii s-au impus cu 2-0, astfel ca vor participa in grupele Ligii Campionilor.…