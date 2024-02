Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a trecut cu brio testul impotriva echipei la care a debutat ca antrenor, Adrian Mutu are parte și in week-end de un adversar cu care e familiarizat. CFR joaca pe terenul Petrolului, „Briliantul” evoluand pe „Ilie Oana in urma cu deceniu. Golgeterul all-time al echipei naționale, la egalitate…

- Alin Stoica s-a implicat in disputa dintre Adrian Mutu și Dorinel Munteanu și l-a atacat pe noul antrenor de la CFR Cluj. Și nu l-a iertat nici pe Mihai Stoica. La inceputul perioadei de pregatire, Adrian Mutu și Dorinel Munteanu au avut un schimb de replici. Motivul? „Briliantul” a criticat decizia…

- Adrian Mutu a devenit, in mod oficial, noul antrenor al CFR Cluj, dupa desparțirea echipei din Gruia de Andrea Mandorlini.,,Bun venit in familia noastra, Adrian Mutu! Performanța intalnește experiența, iar dorințele comune se transforma intr-un țel de neclintit! Incepem un nou capitol in care…

- Dupa ce l-a demis pe Andrea Mandorlini, patronul formației CFR Cluj s-a mișcat rapid și l-a instalat in funcția de antrenor principal al formației din Gruia pe Adrian Mutu. Andrea Mandorlini e istorie la Cluj! Infrangerea de pe terenul „lanternei roșii” FC Botoșani i-a fost fatala antrenorului italian,…

- Patronul gruparii din Gruia a anunțat ca "Briliantul" urmeaza sa semneze contractul in cursul zilei de luni, cand va fi oficializata și desparțirea de Andrea Mandorlini.Adrian Mutu va avea un salariu-record in SuperLiga Romaniei: el și staff-ul sau vor incasa lunar la Cluj 35.000 de euro in total, scrie…

- Adrian Mutu se intoarce in fotbalul romanesc! "Briliantul" este pe punctul de a semna cu o cunoscuta echipa de fotbal din Superliga Romaniei. Iata ce echipa ar putea antrena fostul mare fotbalist!

- Adrian Mutu negociaza in acest moment cu Nelu Varga, pentru postul de antrenor la CFR Cluj. Patronul ardelenilor a decis sa il dea afara pe Andrea Mandorlini. Din informațiile Gazetei Sporturilor, Mutu și Varga au demarat deja discuțiile, iar antrenorul are pe masa un contract pe 1 an și jumatate, adica…

- Dorinel Munteanu s-a aflat in centrul atenției in primele zile din 2024, dupa ce a decis ca stagiul de pregatire al Oțelului sa aiba loc la Vatra Dornei, intr-un tablou pitoresc, pe care Adrian Mutu l-a caracterizat drept invechit. Munti i-a raspuns dur „Briliantului”: „Sa se uite la ce a realizat ca…