- CFR Calatori ar putea majora pretul la bilete, din 2023, daca inflatia va creste foarte mult si in functie de subventia pe care compania o va primi in bugetul viitor, informeaza AGERPRES . „In legislatie se spune ca majorarea preturilor este impusa de rata de inflatie. Dupa cum vedeti, rata de inflatie,…

- Guvernul ia in calcul majorarea salariului minim, de la 1 ianuarie, la 3.000 lei, majorarea pensiilor urmand a fi de maximum 11%, in functie de bugetul pe anul viitor, au precizat, sambata, surse politice citate de News.ro. Majorarile pensiilor si ale salariului minim urmeaza sa fie incluse in proiectia…

- Ministrul lituanian al Apararii, Arvydas Anusauskas, intr-o postare pe Twitter, a transmis ca țara sa iși va pune forța de reacție rapida in stare de alerta maxima. „Deoarece mobilizarea militara a Rusiei va avea loc și in apropierea granițelor noastre (regiunea Kaliningrad), forța de reacție rapida…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, si reprezentanti ai delegatiei sale au primit vize de la Statele Unite pentru a se duce la Adunarea Generala a ONU, la New York, a anuntat, marti, Ministerul rus de Externe, relateaza AFP. ”Azi (marti), vize i-au fost acordate lui (Serghei) Lavrov si unui anumit…

- Liderul unui clan mafiot, care a fost condamnat la 25 de ani de inchisoare dupa ce a omorat mai mulți oameni, a fost cooptat de gruparea Wagner și trimis sa lupte in Ucraina, iar acum este medaliat post-mortem de președintele rus Vladimir Putin pentru curaj, dupa ce a murit in Bakhmut, scrie The Insider.…

- Au aparut noi imagini cu prim-ministrul finlandez Sanna Marin. Prim-ministrul finlandez Sanna Marin, care a fost fotografiata la o petrecere cu cocaina și a avut momente intime cu un alt barbat, este ținta presei finlandeze. Ziarele finlandeze Iltalehti, Ilta-Sanomat și Seiska au vizat-o pe Sanna Marin.…

- Dupa ce a declarat ca „armele rusești sunt cu decenii inaintea Occidentului”, la expoziția „Armata 2022”, președintele rus Vladimir Putin nu a putut sa deschida ușa unui vehicul militar. Ministrul rus al Apararii, Șoigu, s-a oferit sa-l ajute. Imaginile au devenit virale pe rețelele de socializare. …

