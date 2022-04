Stiri pe aceeasi tema

- Sala Sporturilor „Constantin Jude” din Timișoara va gazdui marți seara, de la ora 18:00, in direct la Digi Sport 3, confruntarea dintre CFR Timișoara și Autobergamo Deva, primul episod al duelului dintre cele doua formații din semifinalele Ligii I Futsal. Locul 1 la finalul sezonului regular, Autobergamo…

- Cu 1-1 la general, CFR Timișoara și Sportul Cioraști și-au disputat in Sala Constantin Jude calificarea in semifinalele campionatului. A rezultat un meci neașteptat de bun cu un dramatism aparte. Oaspeții au condus de doua ori in prima parte prin golurile marcate de Dudau și Vincene, dar de fiecare…

- CFR Timisoara a avut parte de un duel aprig cu formata vranceana. Dupa 1-3 si 4-1 in primele doua manse, „decisivul” disputat in sala „Constantin Jude” a fost aproape de prelungiri, dar un gol marcat de de Krizstian Boda a facut diferenta, scor 3-2 final, dupa ce oaspetii au ramas cu un om mai putin…

- CFR Timisoara a cedat pe terenul lui FK Odorheiu Secuiesc, in etapa a 6-a a turului suplimentar al Ligii I la futsal, penultima a campionatului. Gazdele s-au impus cu 6-3 (3-0) la capatul unui joc pe care l-au dominat. Odorheiu s-a impus si in turul sezonului regular iar saptamana trecuta juniorii lor…

- Se fac, in sfarșit, pași, pentru realibilitarea celei mai vechi cladiri din Timișoara, Castelul Huniade. Ridicata in șapte ani de regele Carol Robert de Anjou, cladirea se afla in restaurare de 14 ani. Proiectul de hotarare privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza D.A.L.I. și a principalilor…

- CFR Timisoara a invins-o in primul meci oficial al anului pe nou promovata de care a trecut si in ultima partida din 2021. A fost 4-2 cu Sportul Ciorasti in prima runda din turul suplimentar al Ligii I, dar nu a fost un succes obtinut foarte usor de „leoparzi”. Echipa din Vrancea a condus cu […] Articolul…

- Echipa timisoreana din prima liga la futsal are un component selectionat la lotul national. Portarul Theodor Lungu a fost chemat de selectionerul Endre Kacso pentru jocurile amicale pe care Romania le va disputa la finele lunii cu reprezentativa Suediei. Goalkeeperul e singurul component al lui CFR…