- FK Odorheiu Secuiesc a fost invinsa, miercuri seara, pe teren propriu, cu scorul de 7-2, de United Galați, in primul meci din semifinalele Ligii I de futsal. Cea de-a doua partida este programata la 19 aprilie, la Galați. In cealalta semifinala, Autobergamo Deva conduce cu 1-0 la general pe CFR Timișoara,…

- CFR Timisoara a cedat azi pe teren propriu in primul joc din semifinalele Ligii I la futsal cu Autobergamo Deva. Oaspetii s-au impus cu 4-2 (2-0) pe final, dupa ce banatenii au reusit sa egaleze in repriza a doua. Favorita, formatia hunedoreana a deschis scorul rapid in batrana „Constantin Jude”. Costa…

- Sala Sporturilor „Constantin Jude” din Timișoara va gazdui marți seara, de la ora 18:00, in direct la Digi Sport 3, confruntarea dintre CFR Timișoara și Autobergamo Deva, primul episod al duelului dintre cele doua formații din semifinalele Ligii I Futsal. Locul 1 la finalul sezonului regular, Autobergamo…

- CFR Timisoara a cedat pe terenul lui FK Odorheiu Secuiesc, in etapa a 6-a a turului suplimentar al Ligii I la futsal, penultima a campionatului. Gazdele s-au impus cu 6-3 (3-0) la capatul unui joc pe care l-au dominat. Odorheiu s-a impus si in turul sezonului regular iar saptamana trecuta juniorii lor…

- Prima etapa a play-off-ului Ligii I de fotbal feminin va programa astfel și derby-ul campionatului, confruntarea dintre „U” Olimpia Cluj și Heniu Prundu Bargaului! Formațiile „U” Olimpia și Heniu au inceput foarte devreme pregatirile pentru a doua parte a sezonului și sunt hotarate sa se dueleze fara…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 1.317 cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 4.457 teste efectuate (din care 2.025 teste rapide). Cele mai multe cazuri noi sunt din Timișoara (785), Lugoj (55), Dumbravița (53),…

- Capitanul echipei de fotbal FCSB, Florin Tanase, a declarat, luni, ca el si colegii sai trebuie sa fie realisti si sa accepte faptul ca in acest sezon este aproape imposibil sa castige un trofeu dupa ce au fost eliminati din Cupa Romaniei si in prezent se afla la 10 puncte in spatele liderului Ligii…