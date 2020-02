Stiri pe aceeasi tema

- Traficul feroviar este blocat, duminica, in judetul Timiș, dupa ce un tren care circula pe ruta Sibiu - Timișoara a lovit un autoturism.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane anunța ca traficul feroviar este intrerupt pe secția de cale ferata 918 Buziaș - Timișoara,…

- Luni seara nu sunt semnalate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia intrerupta ca efect al manifestarilor meteo nefavorabile si, de asemenea, nu sunt semnalate probleme in legatura cu traficul feroviar si aerian, informeaza IGPR. Valorile de trafic se incadreaza in parametri normali pe DN 1…

- Traficul rutier se desfasoara in conditii de iarna, duminica dimineata, pe sectoare de drum din mai multe judete, dar nu sunt semnalate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia intrerupta ca efect al manifestarilor meteo nefavorabile, informeaza Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratului General…

- Traficul feroviar intrerupt in Timiș dupa ce un tren a lovit o mașina a fost reluat. Cei 70 de calatori din tren au fost transferati intr-un alt tren.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane anunța ca traficul feroviar a fost reluat pe secția de cale ferata 125, la kilometrul…

- Traficul feroviar este oprit duminica dimineața in halta Semenic din judetul Timis, dupa ce un tren care circula intre Timisoara – Targu Mures a lovit un autoturism, la o trecere la nivel cu calea ferata, in halta Semenic, soferul fiind ranit grav. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General…

- Traficul feroviar este oprit duminica diminea in halta Semenic din judetul Timis, dupa ce un tren care circula intre Timisoara – Targu Mures a lovit un autoturism, la o trecere la nivel cu calea ferata, in halta Semenic, soferul fiind ranit grav.

- Accident feroviar in Prahova. Doua trenuri, unul de marfa și unul de calatori s-au ciocnit frontal intre Ploiești și Brazi. In urma incidentului feroviar, 6 persoane au fost ranite și sunt evaluate la fața locului de catre echipajele medicale. Persoanele sunt conștiente. Traficul feroviar pe relația…

- Incepute in 2015, lucrarile la tunelul feroviar de la Turdas, aflat la intrarea in Orastie (județul Hunedoara), au fost finalizate si receptionate in toamna acestui an. Traficul feroviar a fost deschis pe una dintre cele doua linii ferate, pe care trenurile pot circula, iar in perioada urmatoare se…