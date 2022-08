Stiri pe aceeasi tema

- Saptamana viitoare, in perioada 30 iunie – 2 iulie, la Iasi va avea loc Conferinta Nationala de Patologie Infectioasa. Tematica stiintifica va aborda mai multe subiecte de interes pentru specialisti si nu numai, urmand sa se discute despre infectia SARS-CoV-2, HIV, virusurile hepatitice B si C. La…

- “Pe reteaua feroviara sunt in exploatare 17.694 de poduri si podete de cale ferata. Periodic, personalul feroviar din cadrul sucursalelor regionale CF 1-8, verifica starea tehnica a acestor obiective, iar in uma acestor verificari se iau masurile necesare, prevazute in instructiile de specialitate,…

- Șeful ANAF , Lucian Heiuș, anunța controale la persoane fizice, care “sfideaza cu opulența și luxul pe care il afișeaza”. Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) va demara din 1 iulie controale masive pentru verificarea veniturilor persoanelor fizice ca sursa a obținerii averilor fiecarei persoane,…

- Polițiștii din Alba specializați in investigarea criminalitații economice, participa, in aceasta perioada, la acțiunile derulate in cadrul proiectului european ‚,Schimb de cunoștințe și bune practici intre actorii relevanți de la nivel național și internațional implicați in lupta impotriva infracțiunilor…

- Camera de Comerț și Industrie a Romaniei ( CCIR ) propune reducerea numarului de județe la 15. Masura urmarește reducerea cheltuielilor bugetare. Reprezentantii CCIR susțin, reorganizarea teritoriala totala a Romaniei prin reducerea numarului de judete la 15. Aceștia considera ca aceasta reprezinta…

