- CFR Cluj s-a desparțit de una dintre vedetele clubului! Clubul din Gruia a anunțat oficial ca rezilierea s-a facut pe cale amiabila.„Clubul CFR 1907 Cluj și atacantul Jefte Betancor au ajuns la un acord privind rezilierea amiabila a contractului. Revenit in Gruia in aceasta vara, Jefte a bifat 17 partide…

- Cristi Balaj (52 de ani), președintele lui CFR Cluj, lasa de ințeles ca in iarna ar putea fi reziliat contractul atacantului Jefte Betancor (30), care a plecat de la stadion la pauza ultimului meci in care a jucat, cu Farul, scor 3-1. Titular și inlocuit la pauza in meciul dintre CFR Cluj și Farul,…

- Schimbat la pauza in meciul dintre CFR Cluj și Farul, scor 3-1, ibericul Jefte Betancor (30 de ani) a plecat de la stadion intre reprize! Antrenorul Andrea Mandorlini și președintele Cristi Balaj au reacționat, cel din urma sugerand ca ar putea exista o sancțiune pentru jucator. Titular in meciul care…

- Sepsi abordeaza meciul restanța cu CFR Cluj, programat joi, in Gruia, cu o echipa decimata de accidentari și suspendari. Antrenorul covasnenilor, Liviu Ciobotariu (52 de ani), nu poate conta pe cinci jucatori importanți: Nicolae Paun, Johahtan Rodriguez, Bogdan Otelița, Denis Ciobotariu, toți cu probleme…

- Daniel Birligea și Andrea Mandorlini, prima reacție dupa CFR Cluj – FCU Craiova 2-0. Cei doi au vorbit despre rezultatul obținut de fosta campioana a Romaniei. Partida din Gruia a fost caștigata in mod categoric de CFR Cluj care a dominat aproape in intregime duelul. Meciul a fost in format LIVE TEXT…

- CFR Cluj a invins echipa Petrolul Ploiești, scor 1-0, dar „lupii galbeni” puteau primi doua penalty-uri la meciul din Gruia. Cristi Balaj, președintele ardelenilor și fost arbitru, a explicat deciziile luate de Istvan Kovacs.

- Petrolul Ploiești putea primi doua penalty-uri in meciul cu CFR Cluj, dar arbitrul Istvan Kovacs a inchis de fiecare data ochii și „lupii galbeni” au plecat invinși din Gruia, scor 1-0, in etapa a noua din SuperLiga.

- A aparut verdictul specialistului dupa ce Istvan Kovacs nu a acordat penalty pentru Petrolul, in meciul cu CFR Cluj, din etapa a 9-a a Ligii 1. Arbitrul de 39 de ani din Carei si-a atras critici dure dupa confruntarea din Gruia. Au fost doua momente in care jucatorii Petrolului au cerut lovitura de…