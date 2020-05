CFR Călători repune în circulație trenurile suspendate. Care sunt regulile obligatorii pentru călătorie De la aceasta decizie fac excepție trenurile de naveta pentru elevi. In ceea ce privește regulile impuse, pe toata perioada calatoriei, purtarea maștii de protecție este obligatorie. Totodata, CFR recomanda plata cu cardul la ghișeu și, in masura posibilitaților, cumpararea biletelor online, transmite Mediafax. "Persoanele care calatoresc cu trenul, trebuie sa respecte regulile de comportament și igiena impuse de Ministerul Sanatații, și este important sa aiba in vedere regulile și recomandarile noastre de calatorie pentru a le putea asigura un transport in condiții de siguranța", se arata in… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

