CEx al PSD a respins cererea Gabrielei Firea pentru demiterea ministrului de interne Carmen Dan

Propunerea primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, care a cerut, sambata, demisia ministrului de interne Carmen Dan sau retragerea sprijinului politic, a fost supusa la vot in sedinta Comitetului Executiv National al PSD si a fost respinsa, informeaza news.ro. Potrivit unor surse din partid, propunerea Gabrielei Firea a fost supusa la vot si a fost