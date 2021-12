Ceva modern: Nicolas Cage va fi Dracula Actorul Nicolas Cage va juca rolul Dracula in filmul „Renfield” al Universal, un lungmetraj care nu este centrat pe celebrul vampir, ci pe servitorul sau vestit. Cage ii va da replica lui Nicholas Hoult, care portretizeaza „sluga dezechilibrata”, Renfield. Este asteptat ca actiunea filmului sa aiba loc in prezent, potrivit Variety. Nu este clar cat de mult va imprumuta din cartea „Dracula” (1897) a lui Bram Stocker. In roman, R.M. Renfield era detinut intr-un azil de nebuni. Era considerat ca sufera de halucinatii care il fortau sa manance creaturi vii in speranta ca va obtine nemurirea, pana… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

