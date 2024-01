Semnalul GPS a disparut complet in anumite zone de pe teritoriul Poloniei, inclusiv in Coridorul Suwalki. Presa poloneza, citata de Newsweek, scrie ca „in nordul și centrul Poloniei, semnalul GPS a fost complet blocat”. Motivul ar fi activarea sistemelor rusești de razboi electronic din regiunea Kaliningrad.Perturbarea sistemului GPS detectata marți in Polonia, membru NATO, a starnit speculații cu privire la implicarea Rusiei, in urma unui incident similar in regiune in aceasta luna. Portalul de știri polonez Radio Zet a anunțat ca „in nordul și centrul Poloniei, semnalul GPS a fost din nou blocat”,…