Asigurările ambasadorului Rusiei la București:„În niciun caz nu căutam război” Ambasadorul Rusiei la București, Valeri Kuzmin, spune ca Rusia nu reprezinta nicio amenintare la adresa Romaniei – „in niciun caz nu cautam razboi”. Reacția vine dupa interviul acordat de seful Statului Major al Apararii, generalul Gheorghita Vlad, in care acesta spune ca populatia Romaniei trebuie sa fie pregatita pentru eventualitatea unui razboi. Valeri Kuzmin, Ambasadorul Federatiei Ruse la Bucuresti, da asigurari ca Rusia nu este o amenintare pentru Romania. Atrage, insa, atentia Bucurestiului in privinta ajutorului militar pentru Ucraina, nu de alta dar „niste consecinte trebuie prevazute”.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Ambasadorul Rusiei la Bucuresti, Valeri Kuzmin, spune ca interviul acordat de seful Statului Major al Apararii, generalul Gheorghita Vlad, in care avertiza ca populatia Romaniei trebuie sa fie pregatita pentru eventualitatea extinderii razboiului din Ucraina se inscrie in seria declaratiilor de acest…

- Ambasadorul da asigurari ca Rusia nu este o amenintare la adresa Romaniei, dar pe de alta parte, spune ca a atras atentia Bucurestiului in privinta ajutorului militar pentru Ucraina, iar „niste consecinte trebuie prevazute”. „Ce a spus generalul Gheorghita Vlad in interviul acordat presei reprezinta…

