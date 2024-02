Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Rusiei la București, Valeri Kuzmin, spune ca Rusia nu reprezinta nicio amenintare la adresa Romaniei – „in niciun caz nu cautam razboi”. Reacția vine dupa interviul acordat de seful Statului Major al Apararii, generalul Gheorghita Vlad, in care acesta spune ca populatia Romaniei trebuie…

- Ambasadorul Rusiei la Bucuresti, Valeri Kuzmin, spune ca interviul acordat de seful Statului Major al Apararii, generalul Gheorghita Vlad, in care avertiza ca populatia Romaniei trebuie sa fie pregatita pentru eventualitatea extinderii razboiului din Ucraina se inscrie in seria declaratiilor de acest…

- Ambasadorul da asigurari ca Rusia nu este o amenintare la adresa Romaniei, dar pe de alta parte, spune ca a atras atentia Bucurestiului in privinta ajutorului militar pentru Ucraina, iar „niste consecinte trebuie prevazute”. „Ce a spus generalul Gheorghita Vlad in interviul acordat presei reprezinta…

- Ambasadorul Federatiei Ruse la Bucuresti, Valeri Kuzmin, spune ca interviul acordat de seful Statului Major al Apararii, generalul Gheorghita Vlad, in care avertiza ca populatia Romaniei trebuie sa fie pregatita pentru eventualitatea unui razboi se inscrie in seria declaratiilor de acest gen pe care…

- "Nu vine de acolo niciun pericol!", a afirmat Ciolacu.Seful Guvernului a adaugat ca pregatirea militara voluntara e o abordare corecta, dar nu trebuie pusa in contextul razboiului din Ucraina."Pe mine ce ma deranjeaza este contextul, in momentul in care orice tara trebuie sa pregateasca si pentru ce…

- Romania este o țara la granița unui razboi și nu poate sta nepasatoare, dar apelul șefului Statului Major al Apararii, generalul Gheorghița Vlad, a fost unul care viza nevoia de legiferare, a spus vineri Nicolae Ciuca, președinte al PNL și fost șef al armatei romane, citat de Hotnews.Romanii trebuie…

- Platile au fost efectuate in baza Deciziei Comisiei privind plata veniturilor din Fondul de Modernizare in temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European si a Consiliului – Al doilea ciclu bianual de plati din 2023, arata comunicatul de presa al Ministerului Energiei. In conformitate cu articolul…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a semnat autorizatiile pentru utilizarea in situatii de urgenta a produselor de protectie a plantelor pentru tratarea semintelor de porumb si floarea-soarelui, in perioada 22 ianuarie – 21 mai 2024. „Insamantarea se va face numai in zonele si pe suprafetele puternic…