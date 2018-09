Cetăţeni turci, arestaţi în Moldova. Acuzați de Erdogan Presa internationala si de peste Prut afirma ca acestia sunt banuiti ca ar fi membri ai retelei clericului Fetullah Gulen, pe seama caruia presedintele turc Recep Tayyip Erdogan pune puciul esuat impotriva sa din anul 2016. Cotidianul turc Gunes, citat de agentia EFE, scrie ca agenti ai serviciilor secrete turce MIT au arestat joi dimineata in Republica Moldova cinci profesori la domiciliile lor si pe un al saselea la liceul la care lucra. Acelasi cotidian mentioneaza ca ei au fost transferati in cursul zilei in Turcia, unde vor fi judecati pentru apartenenta la reteaua lui Fetullah… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

