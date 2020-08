Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Varsand – judetul Arad au depistat, in doua autoturisme care circulau in regim taxi, opt cetateni din Turcia, care se indreptau catre granita cu Ungaria, cu intentia de a trece ilegal in tara vecina. „In data de 11.08.2020, in jurul…

- Potrivit sursei citate, cei patru transfugi au traversat raul Prut cu o barca, fiind identificati de politistii de frontiera pe raza localitatii Zberoaia din judetul Iasi. "Politistii de frontiera au procedat la interceptarea si identificarea persoanelor, care au fost conduse la sediul Sectorului Politiei…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Varsand, judetul Arad, au depistat noaptea trecuta doisprezece cetateni din Siria, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria. „In data de 09.08.2020, in jurul orei 02.00, politistii din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Varsand au depistat 12 adulți, toți barbați, și trei minori, din Siria, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria.

- Șase sirieni au fost prinși de politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Drobeta Turnu Severin care au incercat sa intre ilegal in tara din Serbia, traversand Dunarea cu o barca. Poliția de Frontiera anunța ca in noaptea de sambata spre duminica polițiștii au observat, cu ajutorul…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Nadlac au depistat doi cetateni din Maroc, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria. In data de 11.07.2020, in jurul orei 02.30, politistii din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Nadlac au depistat doi barbati care…

- Doi cetateni din Maroc au fost prinși de politistii de frontiera din cadrul Nadlac, judetul Arad, in timp ce incercau sa treaca ilegal granița in Ungaria.Poliția de Frontiera anunța ca cei doi marocani, de 20, respectiv 23 de ani, se aflau pe jos la aproximativ 500 de metri fata de linia de…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Turnu au depistat sase cetațeni din Egipt și India care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria. Grupul de cetateni indieni a fost sprijinit in actiunea ilegala de un cetatean roman, care este cercetat pentru savarsirea infractiunii…