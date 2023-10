Stiri pe aceeasi tema

- A fost gasit mort cetațeanul francez care a disparut la sfarșitul saptamanii trecute, sambata, in masivul Bucegi. Barbatul in varsta de 58 de ani a plecat din Bucuresti pentru a face un traseu montan, insa și-a gasit sfarșitul. Salvamontiștii au descoperit trupul neinsuflețit al acestuia in cursul zilei…

- Este alerta in masivul Bucegi. Un turist francez de 58 de ani este cautat de mai multe zile. Citește și: Fost procuror implicat intr-un dosar de deturnare de fonduri prin Programul Start-up Nation Barbatul a mers in Bușteni la sfarșitul saptamanii trecute și ar fi vrut sa ajunga la Varful Omu. De atunci,…

- Salvamontiștii din Bușteni, Prahova, Rașnov, Brașov și jandarmii montani din Sinaia cauta un turist francez care a disparut in Bucegi. Barbatul a plecat sambata dimineața din București pentru o drumeție la munte.

- Turistul francez de 58 de ani dat disparut in Munții Bucegi, dupa ce nu a mai dat semne de viața de sambata, e de negasit.„Ne-am activat nocturn in cautarea turistului francez. Din pacate, rien de rien pe numitorul comun al celor doua variante de traseu, respectiv retragerea pe Piciorul Pietrei Arse.…

- La data de 30 ctombrie a.c., in jurul orei 14.30, polițiștii din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Prahova au fost sesizați despre faptul ca un barbat, cetațean francez, in varsta de 58 de ani, a plecat din municipiul București cu intenția de a parcurge un traseu montan in munții Bucegi, și…

- Salvamontistii incearca sa dea de tanarul care a disparut, in data de 8 octombrie, in muntii Bucegi. Salvamontistii din Busteni, Sinaia si Prahova continua cautarile tanarului disparut in Bucegi in data de 8 octombrie. La cautari s-au folosit inclusiv drone iar un elicopter IGAV survoleaza si el zona,…

- Miercuri, politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Ploiesti – Serviciul de Combatere a Finantarii Terorismului si Spalarii Banilor, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Ploiești, au efectuat cinci perchezitii domiciliare, in judetul Prahova,…

- Un copil de doi ani s-a inecat in paraul din spatele casei. Tatal micuțului a fost cel care a alertat imediat autoritațile. In ciuda eforturilor medicilor de a-i salva viața, copilul a fost declarat decedat, informeaza Antena3. Polițiștii din Baicoi au fost sesizați miercuri dupa-amiaza de catre un…