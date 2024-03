Alertă! Om dispărut în Bega la Timișoara In aceasta seara, in jurul orei 20:45, pompierii timișeni au fost alertați cu privire la o persoana posibil cazuta in canalul Bega, in Timișoara, pe str. T. Vladimirescu. Au fost alertate Detașamentele 1 si 2 de Pompieri Timișoara și la fața locului se intervine cu doua autospeciale echipate cu doua barci, un echipaj cu 2 scafandrii, un echipaj SMURD, precum și un balon de iluminat. Pentru aceasta misiunea de cautare-salvare pe Bega sunt dislocate alte cinci barci și baloane de iluminat din cadrul celorlaltor subunitați de intervenție ale ISU Timiș. MISIUNE IN DINAMICA. Revenim cu detalii. Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

