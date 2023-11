Stiri pe aceeasi tema

- De marți, 7 noiembrie, Muzeul Național al Banatului ofera amatorilor de istorie expoziția „Timișoara in gravura europeana secolele XVI – XVIII”. Vernisajul va avea loc marți, 7 noiembrie, incepand cu ora 18, in mansarda B2 a Bastionului Maria Theresia. Aceasta expoziție unica este realizata cu sprijinul…

- Muzeul Național al Banatului are placerea de a anunța vernisajul expoziției „Timișoara in gravura europeana secolele XVI – XVIII”, eveniment cultural de excepție ce va avea loc marți, 7 noiembrie, incepand cu ora 18:00, in mansarda B2 a Bastionului Maria Theresia. Aceasta expoziție unica este realizata…

- Muzeul Național al Banatului și Asociația Inițiativa in Educație verniseaza la bastionul Theresia miercuri, 4 octombrie, incepand cu ora 17:00, expoziția „Cosmoteca deSemne spațiale”, o invitație de a descoperi spațiul cosmic, o premiera in Romania prin subiectele și obiectele inedite, unele dintre…

- Vineri, in cadrul Bastionului Maria Theresia, va avea loc o seara dedicata artelor vizuale și promotorilor din sfera culturii: critici, colecționari și curatori de arta. Evenimentul este organizat de Muzeul Național al Banatului, cu sprijinul Consiliului Județean Timiș, in parteneriat cu Societatea…

- Muzeul Național al Banatului, cu sprijinul Consiliului Județean Timiș, in parteneriat cu Societatea de Istorie și Arheologie din Banat și Fundația Herczeg verniseaza vineri, 29 septembrie, orele 18, respectiv 19:00, in cadrul Bastionului Maria Theresia la o seara dedicata artelor vizuale și promotorilor…

- Muzeul Național al Banatului, cu sprijinul Consiliului Județean Timiș, in parteneriat cu Societatea de Istorie și Arheologie din Banat și Fundația Herczeg va invita vineri, 29 septembrie, orele 18:00, respectiv 19:00, in cadrul Bastionului Maria Theresia la o seara dedicata artelor vizuale și promotorilor…

- Muzeul Național al Banatului, in colaborare cu Fundația „Oravitzan”, aduce in fața vizitatorilor o expoziție unica. „Spațiile Oravitzan” va fi vernisata joi, 14 septembrie 2023, de la ora 13:00. In continuarea evenimentului realizat cu sprijinul Consiliului Județean Timiș, de la ora 15:00, in Sala Revoluției…

- O expoziție inedita dedicata ilustratiei de carte, dar nu numai, ce reunește 12 artiste de renume international din Spania si Chile, va putea fi vazuta din 16 august, la Timișoara. Expoziția este gazduita de HEI - House of European Institutes, in cadrul Bastionului Maria Theresia din Timișoara.