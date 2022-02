Stiri pe aceeasi tema

- Dupa aproape 11 ani de procese, Curtea de Apel Ploiesti a pronuntat hotararea definitiva in dosarul prin care ONG-uri din Cluj-Napoca si Bucuresti au solicitat anularea certificatului de descarcare de sarcina arheologica pentru Masivul Carnic din Rosia Montana.

- Curtea de Apel București a respins, luni, din scaun, o serie de solicitari facute de apararea Elenei Udrea, in apropierea finalului procesului de mare corupție in care este judecata privind modalitatea in care ar fi ajuns la partid o geanta cu bani pentru incetarea „demonizarii„ in spațiul public…

- Magistrații Judecatoriei Chișinau, sediul Rișcani, au decis anularea decretului emis de Maia Sandu prin care magistratul Vladislav Clima a fost scos din funcția de președinte al Curții de Apel Chișinau. Hotararea poate fi contestata la Curtea de Apel in termen de 30 de zile.

- Pe data de 21 octombrie 2020, DNA a anuntat trimiterea in judecata atat a lui Decebal Fagadau, a lui Radu Mazare, dar si a altor persoane. Dupa anuntul DNA, Decebal Fagadau a demisionat din PSD, el detinand si functia de presedinte al organizatiei municipale si pe cea de pe cea de presedinte executiv…

- Ceea ce era de așteptat s-a intamplat: magistrații Tribunalului Prahova au dispus, astazi, 22 decembrie, anularea hotararii nr. 14/27.01.2021 a Consiliului Județean Prahova, prin care s-a incercat, a doua oara, restructurarea posturilor și renunțarea la o serie de angajați care nu se mai regaseau in…

- Candidata Partidului Șor la alegerile din Balți, Marina Tauber, a contestat la Curtea de Apel Chișinau hotararea CEC, prin care s-a cerut anularea inregistrarii acesteia in campania electorala. Demersul a fost depus in dupa-amiaza zilei de astazi de catre Tauber, care cere instanței sa anuleze hotararea,…